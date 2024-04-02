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В Новосибирске разыскивают подозреваемого в краже, одетого в красную куртку

Подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения в одном из магазинов.

Источник: ГУ МВД

Полиция разыскивает мужчину в красной куртке, который подозревается в краже чужой банковской карте в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-службу ГУ МВД по НСО.

По данным ведомства, 10 марта мужчина украл чужую карту в Октябрьском районе. После он потратил с нее 800 рублей. Подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения в одном из магазинов. Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просят позвонить по следующим телефонам: 8 (383) 232 17−51, 8 (952) 905−52−11.

Напомним, в Толмачево задержали иностранца, похитившего 1,6 млн рублей в Приморье.