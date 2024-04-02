В Новосибирске разыскивают подозреваемого в краже, одетого в красную куртку

По данным ведомства, 10 марта мужчина украл чужую карту в Октябрьском районе. После он потратил с нее 800 рублей. Подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения в одном из магазинов. Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просят позвонить по следующим телефонам: 8 (383) 232 17−51, 8 (952) 905−52−11 .