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Первый пал травы в этом году произошел в Минусинске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Загорелась постройка, а потом огонь перекинулся на сухую траву.

Источник: МЧС РФ

Накануне днем МЧС получили сообщение о возгорании травы в районе одного СНТ в Минусинске. Прибыв на место, пожарные увидели, что горит и заброшенная надворная постройка. К счастью, угрозы жилым домам не было. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

«Дознаватель установил, что сначала загорелась хозяйственная постройка. Огонь перекинулся на сухую траву. По предварительной информации, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём», — сообщают в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.

Как уточнили в ведомстве, в 2023 году первый пал травы произошел 16 марта. И снова в Минусинском районе.

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