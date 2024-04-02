Первый пал травы в этом году произошел в Минусинске

Накануне днем МЧС получили сообщение о возгорании травы в районе одного СНТ в Минусинске. Прибыв на место, пожарные увидели, что горит и заброшенная надворная постройка. К счастью, угрозы жилым домам не было. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров.
«Дознаватель установил, что сначала загорелась хозяйственная постройка. Огонь перекинулся на сухую траву. По предварительной информации, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём», — сообщают в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.
Как уточнили в ведомстве, в 2023 году первый пал травы произошел 16 марта. И снова в Минусинском районе.