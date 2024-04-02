Первый пал травы в этом году произошел в Минусинске

Накануне днем МЧС получили сообщение о возгорании травы в районе одного СНТ в Минусинске. Прибыв на место, пожарные увидели, что горит и заброшенная надворная постройка. К счастью, угрозы жилым домам не было. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров.