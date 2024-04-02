Пожилые люди стали жертвами крупного мошенничества в Комсомольске

Двое жителей города Юности обратились в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Комсомольску. Им позвонили неизвестные и представились как сотрудники силовых структур, а затем как работники банка. Они сообщили потерпевшим о якобы предстоящих мошеннических действиях с их личными данными и предложили взять встречные кредиты, чтобы аннулировать действия мошенников и сохранить накопления.