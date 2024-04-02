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Пожилые люди стали жертвами крупного мошенничества в Комсомольске

63-летний мужчина и 80-летняя женщина перевели аферистам более миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре мошенники-аферисты обманули двух местных жителей, 63-летнего мужчину и 80-летнюю женщину, и завладели их средствами на сумму более миллиона рублей. Пострадавшие обратились в полицию. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Двое жителей города Юности обратились в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Комсомольску. Им позвонили неизвестные и представились как сотрудники силовых структур, а затем как работники банка. Они сообщили потерпевшим о якобы предстоящих мошеннических действиях с их личными данными и предложили взять встречные кредиты, чтобы аннулировать действия мошенников и сохранить накопления.

— В ходе мошеннического сценария потерпевшие перевели на счета аферистов порядка миллиона 320 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В связи с произошедшим завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» УК РФ. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.