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В Иркутске ищут пропавшего Алексея Викторовича Чмарова

Полиция Иркутска ищет пропавшего 44-летнего Алексея Викторовича Чмарова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

В полицию обратился отец пропавшего, который с 18 февраля не знает, где находится его сын. В тот день мужчина был в Иркутске II, в квартире дома на улице Шпачека. Сотового телефона у мужчины либо нет, либо его номер родственникам неизвестен.

Приметы разыскиваемого: на вид 43−45 лет, рост 165−170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые с проседью.

Ранее мужчина уже уходил на длительное время, не предупреждая об отсутствии родственников.

Всех, кто знает о местонахождении Алексея Чмарова, просят позвонить по телефонам: 32−00−02 или 02 (102 с мобильного), либо ответственного оперативника 8 983 464−34−44.