В СК назвали возможную причину схода вагонов в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 2 апр — РИА Новости. Сработавшие автотормоза грузового поезда могли стать причиной схода трех вагонов с путей на участке Красноярской железной дороги (КрасЖД), сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.
Ранее сообщалось о сходе трех вагонов в 0.40 местного времени (20.40 мск понедельника) грузового поезда на перегоне Жайма — Мана в Красноярском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Отмечалось что для ликвидации последствий задействованы восстановительные поезда, пассажирские поезда № 123 Красноярск — Абакан и № 124 Абакан — Красноярск задерживаются. Причины схода вагонов устанавливаются.
«По предварительным данным… у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошел сход трех хвостовых вагонов с углем. Следующий во встречном направлении пассажирский поезд, сообщением Красноярск — Абакан, не успел остановиться и совершил столкновение с опрокинувшимся вагоном. В результате столкновения подвижных железнодорожных составов произошел сход одной колесной пары электровоза пассажирского поезда. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что устанавливаются размер ущерба и обстоятельства инцидента. По факту столкновения подвижных железнодорожных составов возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).