В СК назвали возможную причину схода вагонов в Красноярском крае

«По предварительным данным… у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошел сход трех хвостовых вагонов с углем. Следующий во встречном направлении пассажирский поезд, сообщением Красноярск — Абакан, не успел остановиться и совершил столкновение с опрокинувшимся вагоном. В результате столкновения подвижных железнодорожных составов произошел сход одной колесной пары электровоза пассажирского поезда. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.