Число ДТП в Иркутской области в 2023 году снизилось почти на 4 процента

В 2023 году в Иркутской области на 3,7 процента снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения, в прошлом году в регионе произошло 2298 аварий, а в 2022 году — 2387. Различные травмы получили 2906 человек, что на 2,3 процента меньше, чем в 2022 году — тогда пострадали 2987 человек.