Число ДТП в Иркутской области в 2023 году снизилось почти на 4 процента

В 2023 году в Иркутской области на 3,7 процента снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения, в прошлом году в регионе произошло 2298 аварий, а в 2022 году — 2387. Различные травмы получили 2906 человек, что на 2,3 процента меньше, чем в 2022 году — тогда пострадали 2987 человек.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, в этом году в Приангарье на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения направят 611 миллионов рублей. На эти деньги будут устанавливать комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, проводить модернизацию пешеходных переходов и устанавливать недостающие ограждения и остановочные пункты.
Среди ключевых задач по расширению пропаганды безопасности дорожного движения — создание специализированного учебного центра для школьников. В настоящее время министерство образования региона ведёт поиск подходящей площадки.