Жительница Башкирии обманула восемь человек на 4,5 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с февраля 2019 года по ноябрь 2021 года женщина под предлогом оказания услуг по подбору недвижимости получила от двоих знакомых денежные средства — более 2,4 млн рублей. Кроме того, еще у шестерых она одолжила деньги на сумму свыше 2,1 млн рублей. Полученными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.