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Жительница Башкирии обманула восемь человек на 4,5 млн рублей

Бирский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы по статье «мошенничество».

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с февраля 2019 года по ноябрь 2021 года женщина под предлогом оказания услуг по подбору недвижимости получила от двоих знакомых денежные средства — более 2,4 млн рублей. Кроме того, еще у шестерых она одолжила деньги на сумму свыше 2,1 млн рублей. Полученными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая признала свою вину.

Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил требования потерпевших о взыскании ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества с налоговыми декларациями.