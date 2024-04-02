Выстрелил пять раз: 11 лет убийца из Приморья прятался под ролью отца шестерых детей от суда

В Приморье спустя 11 лет правоохранители нашли мужчину, который пять раз выстрелил в человека, думая, что попал в своего обидчика. Однако погиб невинный человек. Все это время убийца скрывался в другом регионе, однако скоро его ждет суд, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток». Подробности — в материале.