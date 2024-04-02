Выстрелил пять раз: 11 лет убийца из Приморья прятался под ролью отца шестерых детей от суда

В Приморье спустя 11 лет правоохранители нашли мужчину, который пять раз выстрелил в человека, думая, что попал в своего обидчика. Однако погиб невинный человек. Все это время убийца скрывался в другом регионе, однако скоро его ждет суд, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток». Подробности — в материале.
О резонансной истории рассказали «КП» в прокуратуре Приморского края. Случилось в далеком марте 2013 года. В Уссурийске в кафе на улице Михайловское шоссе обвиняемый поссорился с другим мужчиной. Причиной, как объяснили в ведомстве, стала ревность.
Оппонент запрыгнул в свой автомобиль Land Cruiser 200, чтобы прекратить ссору, однако приморец начал преследовать его за рулем машины Toyota Kluger.
Догнав внедорожник, обвиняемый открыл окно своего автомобиля и не меньше пять раз выстрелил из ружья, снаряженного картечью. Попал кому-то в голову и думал, что смог отомстить своему обидчику, однако оказалось, что скончался другой человек, который к конфликту не имел никакого отношения.
Испугавшись последствий, мужчина решил скрыться. Переехал в Ульяновскую область, завел семью, стал образцовым отцом шестерых детей, и длилось это 11 лет.
«Отыскать убийцу смогли после вмешательства прокуроров в июле 2023 года. Надзорному ведомству удалось подтолкнуть розыск. В августе его этапировали в Приморье, семья осталась в Ульяновской области», — рассказали «КП» в прокуратуре.
В Приморье мужчина дожидается судебного заседания.