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Жителя Хабаровского края будут судить за хранение наркотиков

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Жителя Ванинского района будут судить за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Мужчина нашел в лесополосе куст дикорастущей конопли, из которой сделал наркотик, который хранил для личного употребления. Во время осмотра его квартиры полицейские нашли и изъяли около 15 гр растительного наркотика.

«Дознавателями Ванинского ЛО МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя Хабаровского края в незаконном приобретении и хранении наркотического средства — каннабис (марихуана)», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.