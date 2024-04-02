Жителя Хабаровского края будут судить за хранение наркотиков

Жителя Ванинского района будут судить за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.
Мужчина нашел в лесополосе куст дикорастущей конопли, из которой сделал наркотик, который хранил для личного употребления. Во время осмотра его квартиры полицейские нашли и изъяли около 15 гр растительного наркотика.
«Дознавателями Ванинского ЛО МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя Хабаровского края в незаконном приобретении и хранении наркотического средства — каннабис (марихуана)», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.
Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.