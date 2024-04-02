«Похищали людей и оформляли кредиты»: в Алматы задержали предполагаемых членов ОПГ

Отметим, что согласно статье 262 Уголовного кодекса РК, создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. При этом участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.