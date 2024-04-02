В Уфе вновь начались массовые эвакуации из учебных заведений

Такая же ситуация произошла с учащимися и преподавателями Уфимского профессионального колледжа им. Героя Советского Союза Султана Бикеева — все оперативно покинули помещения учреждения образования. По сообщениям очевидцев, эвакуации также коснулись школы № 7 и лицея № 1, УКСИВТа на улице Кирова и школы № 26.