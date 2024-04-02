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В Уфе вновь начались массовые эвакуации из учебных заведений

В Уфе рано утром 2 апреля вновь начались массовые эвакуации из учебных заведений. Не успели учащиеся школы № 110, расположенной на улице Красноводской, разложить учебники на парте, как прозвучал сигнал тревоги.

Уже опытные в этих делах учителя вывели детей из учебного заведения и временно направились в ближайший торговый центр, чтобы ребята не замерзли на улице.

Такая же ситуация произошла с учащимися и преподавателями Уфимского профессионального колледжа им. Героя Советского Союза Султана Бикеева — все оперативно покинули помещения учреждения образования. По сообщениям очевидцев, эвакуации также коснулись школы № 7 и лицея № 1, УКСИВТа на улице Кирова и школы № 26.

Как пояснил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, по предварительным данным, во всех случаях поступило анонимное сообщение о минировании. Сейчас кабинеты проверяют кинологи с собаками. На месте работают правоохранители.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал об эвакуации колледжей, больницы и районного суда. Причиной стали анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах.