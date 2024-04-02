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Сварщик из Братска перевёл почти 2 млн рублей аферистам

Сварщик из Братска перевёл почти 2 млн рублей аферистам. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Братское».

57-летний житель Центрального района обратился в полицию и рассказал, что 27-го марта ему позвонила «сотрудница финансовой организации». Незнакомка сообщила, что с банковских счетов потерпевшего злоумышленники пытаются снять все сбережения. Она попросила дождаться звонка от её коллеги, который пообещал предотвратить преступный умысел.

Спустя время с братчанином по телефону связался уже другой «банковский сотрудник», который для спасения денег убедил его перевести накопления на «безопасный счёт». Действуя по инструкциям мошенников, сварщик продиктовал им все конфиденциальные данные и перечислил 830 тысяч рублей по указанным реквизитам.

Кроме того, в считанные минуты с другой банковской карты потерпевшего также списали шестизначную сумму. В общей сложности братчанин лишился почти 1 850 000 рублей.

Следователем возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая в особо крупном размере»).