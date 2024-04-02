Сварщик из Братска перевёл почти 2 млн рублей аферистам

Спустя время с братчанином по телефону связался уже другой «банковский сотрудник», который для спасения денег убедил его перевести накопления на «безопасный счёт». Действуя по инструкциям мошенников, сварщик продиктовал им все конфиденциальные данные и перечислил 830 тысяч рублей по указанным реквизитам.