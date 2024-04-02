В Башкирии поступило 40 сообщений о подтоплениях придомовых территорий

Всего с начала паводкоопасного периода поступило 351 обращение. Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается:
- на реке Кармасан возле села Старогумерово Кушнаренковского района. За сутки уровень воды поднялся на 89 см, текущий уровень составил 340 см, выход реки на пойму при 390 см;
- на реке Уршак в районе населенного пункта Камчалытамак Давлекановского района зафиксирован рост на 96 см. Текущий уровень воды составил 268 см. Выход реки на пойму 265 см;
- на реке Чермасан рядом с селом Чирша-Тартыш Кушнаренковского района уровень воды за сутки поднялся на 84 см и составил 363 см. Выход реки на пойму 465 см.
На контроле шесть случаев затопления (2 участка дороги и 4 низководных моста) в Баймакском, Хайбуллинском, Миякинском, Кушнаренковском, Чишминском и Туймазинском районах.