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В Башкирии поступило 40 сообщений о подтоплениях придомовых территорий

В Башкирии за минувшие сутки поступило 40 сообщений о подтоплениях придомовых территорий талыми водами. Об этом в своих соцсетях рассказал и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Источник: РИА "Новости"

Всего с начала паводкоопасного периода поступило 351 обращение. Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается:

  • на реке Кармасан возле села Старогумерово Кушнаренковского района. За сутки уровень воды поднялся на 89 см, текущий уровень составил 340 см, выход реки на пойму при 390 см;
  • на реке Уршак в районе населенного пункта Камчалытамак Давлекановского района зафиксирован рост на 96 см. Текущий уровень воды составил 268 см. Выход реки на пойму 265 см;
  • на реке Чермасан рядом с селом Чирша-Тартыш Кушнаренковского района уровень воды за сутки поднялся на 84 см и составил 363 см. Выход реки на пойму 465 см.

На контроле шесть случаев затопления (2 участка дороги и 4 низководных моста) в Баймакском, Хайбуллинском, Миякинском, Кушнаренковском, Чишминском и Туймазинском районах.

МЧС