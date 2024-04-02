Антикор начал расследование по делу о скандальном «списке Айки»

Как рассказали в министерстве, Антикоррупционная служба начала расследование по статье 423 УК РК «Разглашение данных досудебного производства».
«Обстоятельства происхождения, достоверности и рассылки сведений о персональных данных в социальных сетях устанавливаются в рамках проводимого расследования. В этой связи Департаментом собственной безопасности МВД служебное расследование временно приостановлено до принятия окончательного процессуального решения», — говорится в сообщении министерства.
Напомним, в декабре прошлого года в Сети завирусился так называемый «список Айки», в котором оказались имена многих казахстанских знаменитостей, бизнесменов, сотрудников крупных финансовых структур, а также госчиновников и силовиков. Список вызвал бурную реакцию среди казахстанцев. Позже появилась информация, что в правоохранительных органах опровергают наличие списка «по делу Айки» — там предполагают, что «слив» имеет больше заказной характер в рамках шантажа. По словам источника, с некоторых людей, оказавшихся в списке, вымогали большие суммы.
Произошедшее комментировал глава МВД Ержан Саденов. Он сообщил, что после проверки будет дан ответ, а также напомнил, что за распространение персональных данных граждан предусмотрена ответственность в рамках статьи 147 УК РК — лишение свободы до 7 лет. В середине марта в Алматы начался суд над девушкой, которую обвиняют в организации притона и незаконном хранении наркотиков.
В Главной транспортной прокуратуре, сообщая о начале суда, подтвердили, что речь идет об Айке, которую ранее называли «VIP-сутенершей» и «популярным блогером» Love Aika. Она была задержана полицией в июне 2023 года.