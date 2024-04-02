Антикор начал расследование по делу о скандальном «списке Айки»

Напомним, в декабре прошлого года в Сети завирусился так называемый «список Айки», в котором оказались имена многих казахстанских знаменитостей, бизнесменов, сотрудников крупных финансовых структур, а также госчиновников и силовиков. Список вызвал бурную реакцию среди казахстанцев. Позже появилась информация, что в правоохранительных органах опровергают наличие списка «по делу Айки» — там предполагают, что «слив» имеет больше заказной характер в рамках шантажа. По словам источника, с некоторых людей, оказавшихся в списке, вымогали большие суммы.