Паводки в одном из регионов Казахстана показали с высоты птичьего полета

Отмечается, что в настоящее время угрозы от реки Торгай нет, вода течет медленно. В ведомстве показали, как в настоящее время выглядит данный район с высоты птичьего полета. Также на кадрах можно увидеть, как местных жителей эвакуируют с помощью вертолета.