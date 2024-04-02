В Перми женщина с ребёнком угрожала работникам Горного института

Как сообщает «Новый компаньон», когда к ней обратился охранник, женщина ответила, что привезла «кислотный подарочек». Руководители института вышли на переговоры, но безрезультатно. Когда на место прибыли правоохранители, им удалось успокоить женщину при помощи медиков и психологов. Ситуация разрешалась около четырёх часов.