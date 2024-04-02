В Перми женщина с ребёнком угрожала работникам Горного института

Женщина с ребёнком угрожала работникам Горного института в Перми, рассказывает «Новый компаньон».
По данным издания, инцидент произошёл вечером 1 апреля возле входа Горного института Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН). Женщина перегородила автомобилем въезд в учебное заведение. На заднем сидении находился ребёнок.
Как сообщает «Новый компаньон», когда к ней обратился охранник, женщина ответила, что привезла «кислотный подарочек». Руководители института вышли на переговоры, но безрезультатно. Когда на место прибыли правоохранители, им удалось успокоить женщину при помощи медиков и психологов. Ситуация разрешалась около четырёх часов.
В министерстве территориальной безопасности Пермского края изданию рассказали, что угроз для жизни населению не было и нет.
«1 апреля 2024 года в Министерство территориальной безопасности Пермского края поступила информация о нарушении общественного порядка на ул. Сибирская г. Перми. Сотрудниками правоохранительных органов общественный порядок восстановлен», — цитирует минтербез Прикамья издание.