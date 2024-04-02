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Землетрясение произошло в Алматинской области

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК в 08 часов 56 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

Эпицентр землетрясения расположен в 108 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.1. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 43.13° с.ш. 78.23° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет.

Напомним, вчера землетрясение ощутили жители поселка Мерке в Жамбылской области — 2 балла.

Ранее землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи.

В ночь с 22 на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, которое произошло в 264 км на юго-восток от города на границе Кыргызстана и Китая. Афтершоки фиксируются до сих пор.

25 февраля жители Алматы ощутили подземные толчки в 3 балла. А 4 марта алматинцы почувствовали землетрясение силой 5 баллов.