Землетрясение произошло в Алматинской области

Эпицентр землетрясения расположен в 108 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.1. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 43.13° с.ш. 78.23° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет.
Напомним, вчера землетрясение ощутили жители поселка Мерке в Жамбылской области — 2 балла.
Ранее землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи.
В ночь с 22 на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, которое произошло в 264 км на юго-восток от города на границе Кыргызстана и Китая. Афтершоки фиксируются до сих пор.
25 февраля жители Алматы ощутили подземные толчки в 3 балла. А 4 марта алматинцы почувствовали землетрясение силой 5 баллов.