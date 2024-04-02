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В Самарской области МЧС опровергло слухи о прорыве дамбы

Жители Самарской области делились недостоверными данными о прорыве дамб в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местные жители поделились кадрами подтопления территории и рассказали о мнимом прорыве дамбы. Как оказалось, информация была недостоверной.

Пользователи опубликовали фотографии из села Августовка. Судя по кадрам, территорию по колено залило водой. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области, никаких дамб на территории губернии не прорывало. О том, с чем связаны подтопления территорий и есть ли они на самом деле, не сообщается.

Напомним, в регионе продолжается активное таяние снега. Из-за паводка были подтоплены четыре низководных моста на территориях трех районов.

МЧС