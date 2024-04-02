В Алматы загорелся троллейбус с пассажирами

К счастью, находившиеся внутри граждане эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал.
Пожарные прибыли на место в считанные минуты.
«Для тушения горевшего троллейбуса оперативно были поданы стволы с пеной, отдельно стволы были поданы на охлаждение конструкций транспорта», — подчеркнули в ведомстве.
Отмечено, что принятыми мерами возгорание локализовано в 08:10, ликвидировано в 08:15.
Крое того, в ДЧС напомнили:
«В случае обнаружения возгорания в первую очередь необходимо сообщить на “101”, затем задействовать первичные средства пожаротушения».
Еще один инцидент с общественным транспортом в Алматы произошел в феврале 2024 года. Тогда на углу улиц Жандосова и Алтынсарина загорелся автобус. С огнем справился водитель до прибытия пожарных.