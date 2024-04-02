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ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз из Украины в Россию через страны Евросоюза двадцати семи самодельных бомб, спрятанных в православные иконы и церковную утварь, сообщила спецслужба.

Источник: © РИА Новости

«Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7», — уточнили в ведомстве.

Злоумышленника, причастного к совершению преступления, задержали.

Следственный отдел управления ФСБ по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

В спецслужбе подчеркнули, что всех соучастников преступления, в том числе граждан других государств, объявят в розыск и привлекут к уголовной ответственности по российскому законодательству.