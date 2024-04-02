ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС

«Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7», — уточнили в ведомстве.
Злоумышленника, причастного к совершению преступления, задержали.
Следственный отдел управления ФСБ по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
В спецслужбе подчеркнули, что всех соучастников преступления, в том числе граждан других государств, объявят в розыск и привлекут к уголовной ответственности по российскому законодательству.