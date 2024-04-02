Грабитель напал с кулаками и ножом на женщину в Сибири

Сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 55-летнюю женщину. Предварительно, злоумышленник избил прохожую на улице, а затем несколько раз ударил ее ножом. Мужчина также забрал из сумки потерпевшей 2 тысячи рублей и банковские карты. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Инцидент произошел в Красноярском крае. После нападения женщина смогла добраться к знакомой, живущей неподалеку. Затем потерпевшую отвезли в больницу. Женщина скончалась в медучреждении от полученных травм, передает Newslab.ru.
Злоумышленника задержали и заключили под стражу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство».