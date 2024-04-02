В Иркутской области за сутки произошло одиннадцать пожаров

В Приангарье за сутки произошло 11 пожаров. Два из них — в многоквартирных домах, в медучреждении, в садовом доме, двух хозпостройках и бане. В пяти случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, в двух — поджог. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС по Иркутской области.
В нескольких случаях пожарные выезжали на ликвидацию горения мусора. Короткое замыкание, аварийный режим работы электросети, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления привели к возникновению остальных пожаров. В результате возгораний погибших и травмированных нет.
1 апреля 2024 года в больнице № 3 произошел пожар в палате на третьем этаже из-за короткого замыкания электросветильника. Из здания были эвакуированы 127 человек. По факту пожара проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства, способствующие его возникновению.
Напомним, 31 марта на улице Путевой в поселке Октябрьский Чунского района Приангарья случился пожар. Загорелись жилой дом и автомобиль. Причиной пожара стал аварийный режим электрооборудования.