В Иркутской области за сутки произошло одиннадцать пожаров

В Приангарье за сутки произошло 11 пожаров. Два из них — в многоквартирных домах, в медучреждении, в садовом доме, двух хозпостройках и бане. В пяти случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, в двух — поджог. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС по Иркутской области.