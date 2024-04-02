Уголовное дело о смертельном ДТП направлено в суд в Амурске Хабаровского края

В августе прошлого года на проспекте Мира в Комсомольске произошло ДТП. В результате аварии 43-летняя женщина скончалась на месте. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Подробности расследования показали, что 49-летний водитель легкового автомобиля находился в состоянии наркотического опьянения. Он пересек нерегулируемый перекресток и выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода.
— В результате завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
На данный момент обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ожидается рассмотрение дела в суде.