Уголовное дело о смертельном ДТП направлено в суд в Амурске Хабаровского края

— В результате завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.