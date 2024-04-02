На Урале топ-менеджер завода отдал мошенникам 3,5 млн рублей

Установлено, что 50-летнему мужчине позвонил якобы представитель сотовой компании и сказал, что ему нужно продлевать договор на обслуживание. И запросил паспортные данные. Уралец их предоставил. И потом с ним связались подельники звонившего. Они убедили его купить новый смартфон, установить на него приложения, снять со счетов сбережения и набрать кредитов и затем перевести средства на некий счёт.