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Режим опасности атаки БПЛА отменили в Воронежской области

Отбой опасности атаки беспилотников со стороны Украины прозвучал сегодня утром, 2 апреля. Сообщение в 05:51 опубликовал губернатор Александр Гусев.

Источник: 36on.ru

Угроза атаки вражеских БПЛА, напомним, прозвучала накануне, 1 апреля, в 21:53. Режим действовал всю ночь, однако сообщений об экстренных происшествиях не поступало.

Это было первое оповещение об опасности за последние несколько дней, до этого подобная угроза была объявлена 24 марта.

При опасности атаки беспилотников воронежцам рекомендуют сохранять спокойствие, необходимо отойти от окон, желательно, занять помещения с несущими стенами, автомобилистам следует покинуть машины и перейти в укрытие.

В качестве временных убежищ можно использовать, например, подземные паркинги.