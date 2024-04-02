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В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия

КАЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. Беспилотники атаковали предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане, есть пострадавшие, технологический процесс не нарушен, сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», — говорится в сообщении.

В Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь.

Все службы находятся в повышенной готовности.

Отмечается, что глава Татарстана Рустам Минниханов оперативно получает информацию по ситуации в Закамье.

«Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление», — подчеркнул Минниханов.

МЧС