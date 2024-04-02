В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия

«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», — говорится в сообщении.
В Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь.
Все службы находятся в повышенной готовности.
Отмечается, что глава Татарстана Рустам Минниханов оперативно получает информацию по ситуации в Закамье.
«Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление», — подчеркнул Минниханов.