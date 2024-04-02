В Симферополе произошел крупный пожар на складе: огонь тушат 40 человек

Во вторник, 2 апреля, в Симферополе загорелся склад, пожар тушат 40 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Инцидент произошел в 4.50. На улице Широкой загорелся торговый склад. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что пламя может распространиться на соседние здания. Сотрудники МЧС начали тушить огонь. Из-за высокой горючей нагрузки и плотной застройки, а также из-за того, что все произошло в безводном районе, организовали дополнительный подвоз воды. Спасатели разобрали кровлю и выполнили проливку конструкций.
Пожар удалось локализовать в 6.56. Площадь возгорания составила 650 квадратных метров.
— Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении.
Всего к тушению пожара привлекли 40 человек и 15 единиц техники.