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В Симферополе произошел крупный пожар на складе: огонь тушат 40 человек

На Широкой в Симферополе 40 человек тушат горящий склад.

Источник: Главное управление МЧС России по Республике Крым

Во вторник, 2 апреля, в Симферополе загорелся склад, пожар тушат 40 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Инцидент произошел в 4.50. На улице Широкой загорелся торговый склад. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что пламя может распространиться на соседние здания. Сотрудники МЧС начали тушить огонь. Из-за высокой горючей нагрузки и плотной застройки, а также из-за того, что все произошло в безводном районе, организовали дополнительный подвоз воды. Спасатели разобрали кровлю и выполнили проливку конструкций.

Пожар удалось локализовать в 6.56. Площадь возгорания составила 650 квадратных метров.

— Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении.

Всего к тушению пожара привлекли 40 человек и 15 единиц техники.

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МЧС