СК назвал возможную причину схода вагонов с рельсов под Красноярском

Движение по обоим путям перегона временно перекрыли, по одному из них оно уже восстановлено. Как сообщили ТАСС в пресс-службе КрасЖД, из-за ЧП было задержано около десяти грузовых составов. Также задерживаются пассажирские поезда № 123 Красноярск — Абакан и № 124 Абакан — Красноярск: их отправили с отставанием в девять часов.