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Режим ЧС объявили в Западно-Казахстанской области

В Западно-Казахстанской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

Соответствующее решение подписал аким региона Нариман Турегалиев, сообщили в пресс-службе акимата ЗКО 2 апреля.

«Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов. Отметим, что в регионе сложилась сложная ситуация из-за паводков. В Сырымском, Теректинском, Каратобинском, Бурлинском районах области произошло подтопление жилых домов», — говорится в распространенном сообщении.

В регионе эвакуировали около 4 тыс. человек, половина из которых — дети. Для пострадавших от наводнения организованы оперативно-эвакуационные пункты, создаются необходимые условия.

Утром 2 апреля в МЧС РК сообщили, что в зоне подтопления остаются пять областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба.