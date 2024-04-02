Режим ЧС объявили в Западно-Казахстанской области

Соответствующее решение подписал аким региона Нариман Турегалиев, сообщили в пресс-службе акимата ЗКО 2 апреля.
«Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов. Отметим, что в регионе сложилась сложная ситуация из-за паводков. В Сырымском, Теректинском, Каратобинском, Бурлинском районах области произошло подтопление жилых домов», — говорится в распространенном сообщении.
В регионе эвакуировали около 4 тыс. человек, половина из которых — дети. Для пострадавших от наводнения организованы оперативно-эвакуационные пункты, создаются необходимые условия.
Утром 2 апреля в МЧС РК сообщили, что в зоне подтопления остаются пять областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба.