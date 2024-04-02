Атака беспилотников на Татарстан: что известно на данный момент

Беспилотники атаковали предприятия Татарстана рано утром 2 апреля. Удары пришлись по Елабуге и Нижнекамску.
Первый официальный комментарий пришел из пресс-службы главы республики Рустама Минниханова. Там, сообщили, что в результате атаки на Елабугу пострадали два человека.
«Они получают всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнули в пресс-службе Минниханова.
Там же уточнили, что серьезных разрушений в результате атаки беспилотников на предприятиях нет, технологический процесс не нарушен. Все службы находятся в режиме повышенной готовности.
Позже с места событий о произошедшем рассказал генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. Он записал видео на фоне разрушенного после атаки здания.
По словам руководителя, беспилотники атаковали особую экономическую зону в 5:45. Их было два.
«Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО», — заявил Шагивалеев.
Как уточнил глава «Алабуги», в результате происшествия ранения получили два человека.
«Кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а 1945 году брали Берлин? Не получится!», — сказал гендиректор ОЭЗ на видео.