В Елабуге в результате атаки БПЛА пострадали семь человек

«Семь человек [пострадали]. Тяжелых нет, легкая и средняя степени [тяжести]», — сказал собеседник агентства.
Ранее в оперативных службах сообщали о шести пострадавших, уточнив, что взрослый и два подростка получили осколочные ранения. Также сообщалось, что остекление нарушено в трех зданиях общежития.
Как уточнили в пресс-службе главы республики, трех человек госпитализировали. «По информации министерства здравоохранения республики, пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование. И после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой», — говорится в сообщении.
Утром 2 апреля беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Татарстана, в Елабуге и Нижнекамске. Как сообщала пресс-служба главы республики, технологический процесс предприятий не нарушен, серьезных разрушений нет.