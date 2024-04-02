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В Елабуге в результате атаки БПЛА пострадали семь человек

ТАСС, 2 апреля. В результате атаки беспилотника в Елабуге в Татарстане пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

«Семь человек [пострадали]. Тяжелых нет, легкая и средняя степени [тяжести]», — сказал собеседник агентства.

Ранее в оперативных службах сообщали о шести пострадавших, уточнив, что взрослый и два подростка получили осколочные ранения. Также сообщалось, что остекление нарушено в трех зданиях общежития.

Как уточнили в пресс-службе главы республики, трех человек госпитализировали. «По информации министерства здравоохранения республики, пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование. И после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой», — говорится в сообщении.

Утром 2 апреля беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Татарстана, в Елабуге и Нижнекамске. Как сообщала пресс-служба главы республики, технологический процесс предприятий не нарушен, серьезных разрушений нет.