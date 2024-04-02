В Елабуге в результате атаки БПЛА пострадали семь человек

Как уточнили в пресс-службе главы республики, трех человек госпитализировали. «По информации министерства здравоохранения республики, пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование. И после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой», — говорится в сообщении.