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В Перми будут судить таможенника, похитившего бюджетные деньги

СУ СКР Прикамья завершило расследование в отношении госслужащего.

Дело пермского таможенника, похитившего бюджетные деньги, передано в суд, сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, мужчина работал в должности оперуполномоченного Пермской таможни. Похищение денег происходило в промежутке между 2 июля и 23 декабря 2023 года.

«Житель Перми, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, используя своё служебное положение, из корыстной заинтересованности, похитил, путём обмана, денежные средства, принадлежащие Пермской таможне, в сумме 21 тысячи рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — рассказали в краевом СУ СКР.

Следствие направило уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения» на рассмотрение в суд.

СК