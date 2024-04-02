В Перми будут судить таможенника, похитившего бюджетные деньги

Дело пермского таможенника, похитившего бюджетные деньги, передано в суд, сообщает региональное СУ СКР.
По данным следствия, мужчина работал в должности оперуполномоченного Пермской таможни. Похищение денег происходило в промежутке между 2 июля и 23 декабря 2023 года.
«Житель Перми, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, используя своё служебное положение, из корыстной заинтересованности, похитил, путём обмана, денежные средства, принадлежащие Пермской таможне, в сумме 21 тысячи рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — рассказали в краевом СУ СКР.
Следствие направило уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения» на рассмотрение в суд.