Минлесхоз предупредил про лесной пожар, движущийся со стороны России в Беларусь

Отмечается, что гослесохрана Костюковичского лесхоза сразу же выехала к границе. Также дополнительно были направлены и силы, и ресурсы из Климовичского и Чериковского лесхозов. Говорится, что за ситуацией на границе следят 15 должностных лиц и 6 единиц техники. В Минлесхозе акцентировали внимание на том, что заранее подготовиться к возможной встрече с огнем помогло предупреждение от российских коллег.