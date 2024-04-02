Минлесхоз предупредил про лесной пожар, движущийся со стороны России в Беларусь

В Министерстве лесного хозяйства предупредили, что пожар, который возник в России, приблизился к границам Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что 1 апреля 2024 года должностными лицами гослесохраны сразу нескольких лесхозов Могилевской области принимаются меры, связанные с недопущением перехода огня в лесной фонд со стороны России. Согласно данным, под ударом находятся Паньковское лесничество Костюковичского лесхоза.
«До белорусской границы — около 1 км», — сказано в сообщении.
Отмечается, что гослесохрана Костюковичского лесхоза сразу же выехала к границе. Также дополнительно были направлены и силы, и ресурсы из Климовичского и Чериковского лесхозов. Говорится, что за ситуацией на границе следят 15 должностных лиц и 6 единиц техники. В Минлесхозе акцентировали внимание на том, что заранее подготовиться к возможной встрече с огнем помогло предупреждение от российских коллег.