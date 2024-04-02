Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке беспилотников в Татарстане пострадали шесть человек

КАЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. Шесть человек пострадали при атаке беспилотников в Татарстане во вторник утром, их жизни ничто не угрожает, сообщает минздрав республики.

Источник: © РИА Новости

«Пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что госпитализированные сейчас проходят медицинское обследование и после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой.

Ранее власти сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Все службы находятся в повышенной готовности.