При атаке беспилотников в Татарстане пострадали шесть человек

«Пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что госпитализированные сейчас проходят медицинское обследование и после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой.
Ранее власти сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Все службы находятся в повышенной готовности.