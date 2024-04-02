В Златоусте осужден студент, угробивший двух человек в ДТП, еще двое тогда получили тяжкие травмы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, все произошло в апреле 2023 года.
Студент техникума, управляя ВАЗ-21144 (Lada Samara) на 16 километре дороги Златоуст — Куса в зоне действия знака «Обгон запрещен» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Renault Logan.
В результате 73-летний водитель Renault скончался, его случайная 34-летняя попутчица получила тяжелые травмы.
В автомашине виновника находились 17-летняя пассажирка — она скончалась, 18-летний парень получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Златоустовский горсуд признал 20-летнего жителя Кусы виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ.
«Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Также удовлетворены гражданские иски родственников погибших и потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба на общую сумму более 2,7 млн рублей.