Хабаровчанку обвинили в стрельбе по детям с балкона

— Схватив пистолет, предназначенный для стрельбы полимерными шариками и не являющийся огнестрельным оружием, она направила его на мальчиков и выстрелила. Хотя дети успели убежать, они испугались, — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.