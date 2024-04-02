Хабаровчанку обвинили в стрельбе по детям с балкона

В Индустриальном районе Хабаровска перед судом предстанет местная жительница. 32-летнюю женщину обвиняют в совершении хулиганства. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В декабре 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на балконе квартиры по улице Ворошилова, женщина заметила на улице детей. Выражаясь грубой нецензурной бранью, она потребовала, чтобы дети прекратили шуметь и не мешали друг другу кататься с горки.
— Схватив пистолет, предназначенный для стрельбы полимерными шариками и не являющийся огнестрельным оружием, она направила его на мальчиков и выстрелила. Хотя дети успели убежать, они испугались, — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Во время расследования опросили свидетелей и провели другие проверки, которые подтвердили, что женщина была связана с этим инцидентом. Теперь уголовное дело отправлено в суд.