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В Башкирии рассмотрят дело об организации экстремистской ячейки в СИЗО

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Баймака по обвинению в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 1 ст. 321 УК РФ), сообщили в пресс-службах СКР по Башкирии и республиканского УФСБ.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о ранее 14 раз судимом Станиславе Гудкове.

Противоправные действия обвиняемого, организовавшего деятельность ячейки запрещенного в 2020 году решением Верховного суда России на территории страны экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), были выявлены УФСБ по Башкирии во взаимодействии с УФСИН по республике.

По данным следствия, в 2022 году Гудков, содержащийся в белорецком СИЗО-2 за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человеку, организовал на территории учреждения деятельность ячейки АУЕ. Он изготавливал и распространял свод правил поведения и предметы с изображением символики запрещенной организации, активно пропагандировал среди содержащихся в изоляторе криминальную идеологию, вовлек в экстремистскую деятельность других следственно-арестованных. Кроме того, в июне 2022 года, для ослабления режима соблюдения правил внутреннего распорядка он организовал массовую голодовку арестантов.

Уголовное дело направлено в Белорецкий городской суд.