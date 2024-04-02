В Башкирии рассмотрят дело об организации экстремистской ячейки в СИЗО

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о ранее 14 раз судимом Станиславе Гудкове.
Противоправные действия обвиняемого, организовавшего деятельность ячейки запрещенного в 2020 году решением Верховного суда России на территории страны экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), были выявлены УФСБ по Башкирии во взаимодействии с УФСИН по республике.
По данным следствия, в 2022 году Гудков, содержащийся в белорецком СИЗО-2 за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человеку, организовал на территории учреждения деятельность ячейки АУЕ. Он изготавливал и распространял свод правил поведения и предметы с изображением символики запрещенной организации, активно пропагандировал среди содержащихся в изоляторе криминальную идеологию, вовлек в экстремистскую деятельность других следственно-арестованных. Кроме того, в июне 2022 года, для ослабления режима соблюдения правил внутреннего распорядка он организовал массовую голодовку арестантов.
Уголовное дело направлено в Белорецкий городской суд.