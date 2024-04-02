Троллейбус с пассажирами загорелся в Алматы: названа предварительная причина

Как рассказали в ТОО, пассажирское транспортное средство принадлежит троллейбусному парку города. На нем с 2009 года работает водитель Болат Тлеубердиев. Перед совершением рейса он прошел медицинский осмотр в 5:45 и технический осмотр — в 6:00.