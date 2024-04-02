95 человек пропали в Нижегородской области в марте

95 человек в Нижегородской области пропали в марте 2024 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
К счастью, большинство из них — 78 человек — вернулись домой. Двое пропавших были найдены погибшими, а восемь человек всё еще числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что нижегородская полиция разыскала более 6,7 тысячи пропавших человек за 2023 год. В прошлом году полицией была заведена почти тысяча розыскных дел. 254 пропавших нижегородцы удалось найти, а вот 737 до сих пор числятся пропавшими без вести.