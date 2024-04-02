В Башкирии беременная женщина получила 50% ожогов тела при взрыве газа

В Уфе врачи Республиканского ожогового центра и медики перинатального центра борются за жизнь беременной женщины, которая пострадала при взрыве бытового газа в деревне Кушеево Абзелиловского района. У пациентки диагностировано 50-процентное поражение тела ожогами.
Известно, что женщина находится на 24-й неделе беременности. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.
— Проведен мониторинг состояния плода и беременной женщины с помощью УЗИ и доплерометрии, согласована дальнейшая тактика ведения пациентки в условиях ожогового центра, — сообщили в ожоговом центре.
Напомним, сильный пожар произошел 25 марта. В огне пострадали еще одна женщина и трое детей. Все они были доставлены в больницу. Отец семейства в это время был на работе.