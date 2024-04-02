Сбили на машине, а потом набросились с кулаками: подросток дважды пострадал из-за неосторожной езды на мопеде в Хабаровском крае

Да, по данным УГИБДД по Хабаровскому краю, подросток стал виновником аварии. У парня, по версии ведомства, не было прав на управление мопедом. Что говорить о специальной защитной экипировке и шлеме. Но это не означает, что на пострадавшего можно махнуть рукой. И чинить самосуд. Для решения вопроса есть правоохранительные органы и законы, по которым Гаровка-2, как часть Российской Федерации, обязана жить.