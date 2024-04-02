Сбили на машине, а потом набросились с кулаками: подросток дважды пострадал из-за неосторожной езды на мопеде в Хабаровском крае

Появились подробности ДТП с мопедом и машиной в селе Гаровка-2. Предварительно, 17-летний парень резко вырулил на дорогу и столкнулся с «Дайхатсу Териос Кид». Подросток получил травмы и, судя по записи с камеры видеонаблюдения, подвергся нападению женщины-водителя.
Авария произошла 1 апреля вечером. Мопедист ехал по обочине, в пути что-то пошло не так. В районе Поселочной, 7 парень резко вывернул руль влево, прямо на проезжую часть. И тут же попал под колеса иномарки. От удара подростка выбросило с дороги. Из машины вышла женщина, но, по словам очевидцев, вместо расспросов о состоянии, она обматерила парня.
— Он подошел к ней, она начала его покрывать матом, за горло хватать, бить, болтать. Он еле на ногах стоял. Даже не спросила у него, может, что-то сломано, — рассказал «КП» — Хабаровск" местный житель.
Об этом же говорит и видео с уличной камеры, оказавшееся в распоряжении «Комсомолки». Причем вокруг собрались зеваки, которе никак не вмешались в разгоравшийся конфликт. Судя по кадрам, женщина прекратила трясти подростка после того, как подошел участковый. Он же и вызвал скорую помощь — подросток плохо себя чувствовал. Медики госпитализировали мопедиста в Хабаровск с диагнозом: «Ушибы».
Да, по данным УГИБДД по Хабаровскому краю, подросток стал виновником аварии. У парня, по версии ведомства, не было прав на управление мопедом. Что говорить о специальной защитной экипировке и шлеме. Но это не означает, что на пострадавшего можно махнуть рукой. И чинить самосуд. Для решения вопроса есть правоохранительные органы и законы, по которым Гаровка-2, как часть Российской Федерации, обязана жить.
По словам очевидцев, женщина была настроено крайне негативно. И, по мнению местных, если бы не участковый, неизвестно, что было бы подростком. В ситуации разбираются правоохранительные органы.