В Самаре ввели режим чёрного неба

В Самаре до 11 часов 2 апреля введён режим чёрного неба из-за метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе от выбросов промышленных предприятий.
Как сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС», объявляются НМУ 1 степени опасности. 1 степень присваивается при прогнозировании превышения концентрации одного или нескольких контролируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выше 1 ПДК.
Предупреждение передано на предприятия Самары:
«Самарская ГРЭС» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», АО «Металлист-Самара», АО «РКЦ “Прогресс”, ПАО Самарский завод “Экран”, ООО “Лука”, ООО “Трасса-С”, АО “Группа компаний “Электрощит-ТМ Самара”, ООО “Мултон Партнерс”, ПАО “ОДК-Кузнецов”, ООО “СКС”, АО “СМЗ”, ОАО ПКК “Весна”, МП. Самары “ТТУ”.
При 1 степени НМУ населению рекомендуется ограничить пребывание на улице.