В Самаре ввели режим чёрного неба

Как сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС», объявляются НМУ 1 степени опасности. 1 степень присваивается при прогнозировании превышения концентрации одного или нескольких контролируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выше 1 ПДК.