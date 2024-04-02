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В Самаре ввели режим чёрного неба

Из-за погодных условий в атмосфере не рассеиваются выбросы промышленных предприятий.

В Самаре до 11 часов 2 апреля введён режим чёрного неба из-за метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе от выбросов промышленных предприятий.

Как сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС», объявляются НМУ 1 степени опасности. 1 степень присваивается при прогнозировании превышения концентрации одного или нескольких контролируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выше 1 ПДК.

Предупреждение передано на предприятия Самары:

«Самарская ГРЭС» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», АО «Металлист-Самара», АО «РКЦ “Прогресс”, ПАО Самарский завод “Экран”, ООО “Лука”, ООО “Трасса-С”, АО “Группа компаний “Электрощит-ТМ Самара”, ООО “Мултон Партнерс”, ПАО “ОДК-Кузнецов”, ООО “СКС”, АО “СМЗ”, ОАО ПКК “Весна”, МП. Самары “ТТУ”.

При 1 степени НМУ населению рекомендуется ограничить пребывание на улице.

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