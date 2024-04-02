В Волгограде группа подростков избила мужчину за замечание в автобусе

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей, находясь в автобусе, напала на 37-летнего мужчину, причинив ему телесные повреждения. Поводом для противоправных действий послужило замечание местного жителя, высказанное в адрес подростков относительно их поведения в общественном транспорте», — говорится в сообщении.