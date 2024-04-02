Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде группа подростков избила мужчину за замечание в автобусе

ВОЛГОГРАД, 2 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после избиения в Волгограде мужчины в автобусе подростками, которым он сделал замечание, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.

Источник: © РИА Новости

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей, находясь в автобусе, напала на 37-летнего мужчину, причинив ему телесные повреждения. Поводом для противоправных действий послужило замечание местного жителя, высказанное в адрес подростков относительно их поведения в общественном транспорте», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

Следователи по факту избиения мужчины возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

СК