Ударили по детям. Почему Татарстан атаковали украинские беспилотники?

Эксперты между тем, рассматривая видеозаписи, сделанные очевидцами в Елабуге, обратили внимание: атака произведена легкомоторным самолётом А-22 «Летучая лисица». Самолёт изначально сконструирован для пилотирования одним человеком. Отсюда возникает следующий вопрос: за штурвалом находился пилот-камикадзе? Или он успел катапультироваться за несколько километров до атаки? Также нельзя полностью исключать вариант, что с помощью западного оборудования А-22 был переоснащён модулем автопилотирования. Впочем, это лишь предположение, а все детали предстоит ещё выяснить спецслужбам, чтобы принять необходимые меры для защиты.