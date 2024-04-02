Ударили по детям. Почему Татарстан атаковали украинские беспилотники?

«Нас не запугать!».
Как сообщает пресс-служба ОЭЗ «Алабуга», беспилотники были замечены в 5:45 утра — довольно большой аппарат самолётного типа, напоминающий советский «кукурузник», прилетел с запада и рухнул на крышу студенческого общежития. Раздался мощный взрыв, часть здания была повреждена.
По информации Минздрава РТ, в результате удара никто не погиб, но есть пострадавшие — за медпомощью обратились 7 человек. Четверых осмотрели врачи и отпустили домой — в стационарном лечении они не нуждаются. Ещё три человека получили лёгкие травмы, они пока остаются под наблюдением медиков, но вскоре тоже будут отпущены по домам.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов прокомментировал атаку: «Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — приводит слова Минниханова пресс-служба.
Все спецслужбы находятся в режиме повышенной готовности. Рустам Минниханов также попросил жителей не поддаваться панике, не распространять фейковые сообщения и сохранять спокойствие.
Между тем официальные представители ОЭЗ «Алабуга» уже назвали произошедшее попыткой запугать студентов и заставить их прекратить обучение на технические специальности, оставить практику и уехать из Елабуги.
«Они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5:45 утра в “Алабуге”. Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 г. брали Париж, а 1945 г. брали Берлин? Не получится!» — сообщил представитель ОЭЗ.
«Нефтянка» под прицелом.
Известно, что в Нижнекамске, куда тоже был нанесён удар беспилотником, располагается один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов — ТАНЕКО. По сообщению пресс-службы Раиса РТ, технологический процесс на предприятии нарушен не был, пострадавших тоже нет.
Тем не менее остаётся под вопросом: как летательный аппарат смог преодолеть значительное расстояние? Ведь от российско-украинской границы до Нижнекамска — более 1000 километров.
Эксперты между тем, рассматривая видеозаписи, сделанные очевидцами в Елабуге, обратили внимание: атака произведена легкомоторным самолётом А-22 «Летучая лисица». Самолёт изначально сконструирован для пилотирования одним человеком. Отсюда возникает следующий вопрос: за штурвалом находился пилот-камикадзе? Или он успел катапультироваться за несколько километров до атаки? Также нельзя полностью исключать вариант, что с помощью западного оборудования А-22 был переоснащён модулем автопилотирования. Впочем, это лишь предположение, а все детали предстоит ещё выяснить спецслужбам, чтобы принять необходимые меры для защиты.