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В Самаре иномарка вспыхнула на ходу на ул. Ново-Садовой

Автомобиль Opel Astra загорелся утром 2 апреля на ул. Ново-Садовой в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Утром во вторник, 2 апреля 2024 года, на улице Ново-Садовой в Самаре произошло ЧП. Там во время движения загорелся автомобиль Opel Astra. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

— Только что там проезжала. От машины уже почти ничего не осталось, одно пламя, — поделилась свидетельница пожара.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 8:54. Иномарка загорелась напротив дома № 163 по улице Ново-Садовой. На место пожара выезжали девять человек и две спецмашины. Они оперативно потушили возгорание. Владелец автомобиля, к счастью, не пострадал.

Напомним, в Кинельском районе Самарской области вспыхнули надворные постройки. Площадь возгорания 50 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

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