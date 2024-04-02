В Самаре иномарка вспыхнула на ходу на ул. Ново-Садовой

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 8:54. Иномарка загорелась напротив дома № 163 по улице Ново-Садовой. На место пожара выезжали девять человек и две спецмашины. Они оперативно потушили возгорание. Владелец автомобиля, к счастью, не пострадал.