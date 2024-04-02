Атака беспилотников на Татарстан 2 апреля 2024: что известно, последние новости

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что серьезных разрушений не последовало, технологический процесс на предприятиях нарушен не был. Все службы находятся в повышенной готовности. Минниханов призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике, поскольку те, кто совершил атаку, именно этого и добиваются.