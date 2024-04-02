Атака беспилотников на Татарстан 2 апреля 2024: что известно, последние новости

Ранним утром 2 апреля Татарстан был атакован беспилотными летательными аппаратами. Серьезных разрушений нет, но пострадали люди. Рассказываем, что известно о происшествии.
Атака беспилотников на Татарстан 2 апреля 2024: что произошло
В 5:45 в Елабуге и Нижнекамске бала совершена атака беспилотников. Удар был нанесен по общежитию ОЭЗ «Алабуга» двумя беспилотниками. В здании выбиты окна: разбиты стекла и вылетели рамы. По словам гендиректора особой экономической зоны Тимура Шагивалиева, «эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО».
Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что серьезных разрушений не последовало, технологический процесс на предприятиях нарушен не был. Все службы находятся в повышенной готовности. Минниханов призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике, поскольку те, кто совершил атаку, именно этого и добиваются.
Пострадавшие при атаке беспилотников на Татарстан 2 апреля 2024
При атаке беспилотников на Татарстан пострадали семь человек. Троих из них уже отпустили домой после осмотра медиками, остальных госпитализировали. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь и также отпустят домой, сообщает Минздрав Татарстана.