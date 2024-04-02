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Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Режим воздушной опасности введен во вторник утром в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Источник: РИА "Новости"

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность.», — написал в своем Telegram-канале Артамонов.

Он отметил, что вражеских дрон был обнаружен подавлен дежурными средствами ПВО в Становлянском районе.

Сигнал носит информационный характер. Введение режима «воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона, добавил он.

Жителей области просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Вся информация по оперативной обстановке предоставляется в официальных каналах правительства и МЧС.

Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, пострадали шесть человек, трое госпитализированы.

ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. В понедельник вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря. Днем ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область. В минувшую среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.