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СК: Следователи будут расследовать факты обстрелов ВФУ в Татарстане

Следователи СК России будут расследовать обстоятельства обстрелов вооруженными формированиями Украины территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — отметили в телеграм-канале СК России.

Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана.

Кроме того, девять мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. При обстреле Киевского района Донецка ранен мужчина.

СК