Власти усилили контроль за безопасностью в школах Ростовской области

— Все школы обеспечены квалифицированной охраной, сторожами и вахтерами, в зависимости от категории опасности. Также имеются системы передачи тревожных сообщений. Недочеты, которые были обнаружены, должны устранить в кратчайшие сроки, — прокомментировали в министерстве.