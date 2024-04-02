Власти усилили контроль за безопасностью в школах Ростовской области

Уровень противопожарной и антитеррористической безопасности школ Ростовской области оценили как удовлетворительный. Об этом сообщает Минобразования Дона по итогам проверки, которую организовали после трагедии в «Крокус Сити Холле».
На объектах проинспектировали техническую оснащенность, наличие охраны, а также эффективность контроля за пропускным режимом.
— Все школы обеспечены квалифицированной охраной, сторожами и вахтерами, в зависимости от категории опасности. Также имеются системы передачи тревожных сообщений. Недочеты, которые были обнаружены, должны устранить в кратчайшие сроки, — прокомментировали в министерстве.
Вместе с масштабной проверкой в донских школах также был усилен контроль безопасности. Ежедневно объекты и прилегающие к ним территории осматривают на наличие подозрительных предметов.
— Школы работают в штатном режиме. Ситуация в регионе находится под контролем, — подчеркнули в министерстве образования Ростовской области.