Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти усилили контроль за безопасностью в школах Ростовской области

Власти рассказали, как работают школы Ростовской области после теракта в «Крокусе».

Источник: Комсомольская правда

Уровень противопожарной и антитеррористической безопасности школ Ростовской области оценили как удовлетворительный. Об этом сообщает Минобразования Дона по итогам проверки, которую организовали после трагедии в «Крокус Сити Холле».

На объектах проинспектировали техническую оснащенность, наличие охраны, а также эффективность контроля за пропускным режимом.

— Все школы обеспечены квалифицированной охраной, сторожами и вахтерами, в зависимости от категории опасности. Также имеются системы передачи тревожных сообщений. Недочеты, которые были обнаружены, должны устранить в кратчайшие сроки, — прокомментировали в министерстве.

Вместе с масштабной проверкой в донских школах также был усилен контроль безопасности. Ежедневно объекты и прилегающие к ним территории осматривают на наличие подозрительных предметов.

— Школы работают в штатном режиме. Ситуация в регионе находится под контролем, — подчеркнули в министерстве образования Ростовской области.

образование