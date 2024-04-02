На Дону оштрафовали оскорбившую бойцов СВО блогершу

Инстанция установила, что выражения блогерша высказала 21 марта в соцсетях. Свою вину женщина признала. Теперь ей нужно будет заплатить 30 тысяч рублей административного штрафа. В одном из новых роликов блогерша попросила прощения за свои слова и объяснила их действием таблеток.