На Дону оштрафовали оскорбившую бойцов СВО блогершу

Батайский городской суд оштрафовал местную жительницу Нелли Штефан за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов донского региона.
Инстанция установила, что выражения блогерша высказала 21 марта в соцсетях. Свою вину женщина признала. Теперь ей нужно будет заплатить 30 тысяч рублей административного штрафа. В одном из новых роликов блогерша попросила прощения за свои слова и объяснила их действием таблеток.