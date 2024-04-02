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На Дону оштрафовали оскорбившую бойцов СВО блогершу

Нелли Штефан должна заплатить 30 тысяч рублей.

Батайский городской суд оштрафовал местную жительницу Нелли Штефан за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов донского региона.

Инстанция установила, что выражения блогерша высказала 21 марта в соцсетях. Свою вину женщина признала. Теперь ей нужно будет заплатить 30 тысяч рублей административного штрафа. В одном из новых роликов блогерша попросила прощения за свои слова и объяснила их действием таблеток.

штрафы